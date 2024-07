Crociere a Venezia, firmato il preliminare d’acquisto per la nuova stazione marittima

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, il Commissario per le Crociere a Venezia e APV Investimenti S.p.A. - società in house all’AdSPMAS - hanno sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisizione dell’area dove sorgerà la nuova stazione marittima di Venezia. A cedere la superficie di oltre 10 ettari, nella zona industriale di Porto Marghera, è la Società Intermodale Marghera Srl.

La futura stazione passeggeri sarà dotata di due approdi temporanei per navi passeggeri di lunghezza fino a 300 metri. I terreni verranno rilevati per circa 16 milioni di euro.

In una prima fase, dalla stagione crocieristica 2027, l’area sarà dotata di due accosti sul modello di quelli già operativi per gli ormeggi temporanei, mentre per la stagione crocieristica 2028 si prevede l’operatività anche del nuovo Terminal passeggeri. Il futuro scalo crociere, progettato su due livelli, occuperà una superficie di circa 12mila mq e sarà dotato di impianti di ultima generazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il terminal comprenderà anche sale arrivi e riconsegna bagagli, a servizio delle due navi che ormeggeranno presso la nuova banchina.