Crociere, crescono le prenotazioni per le feste pasquali: Mediterraneo ed Emirati in vetta

Voglia di crociera per le vacanze pasquali. L’ultima analisi condotta da Crocierissime rileva un incremento del 5% delle prenotazioni per le festività rispetto allo scorso anno. “Questo dato- commenta Laura Amoretti, ceo di Crocierissime - conferma una tendenza di domanda sempre crescente per le crociere come opzione di viaggio durante le festività, evidenziando il desiderio diffuso di trascorrere le vacanze in un contesto che ti permette di esplorare nuove destinazioni senza rinunciare al comfort e al divertimento”.

Il Mediterraneo occidentale si conferma destinazione regina con il 75% delle preferenze, mentre Dubai scala la classifica piazzandosi al secondo posto, con un balzo cinque volte superiore rispetto al 2023, attestandosi al 13%.

A proposito delle destinazioni, Amoretti sottolinea: “Nonostante la maggior parte degli italiani si dichiari innamorato dei paesaggi del Mediterraneo Occidentale, gli Emirati Arabi Uniti sono una meta ambita per i viaggi in crociera al di là dei confini europei. Dai tempi dell’Expo 2020, gli Emirati stanno conquistando sempre di più il cuore dei crocieristi, e lo dimostra il 13% degli italiani che quest’anno ha deciso di trascorrere la settimana di Pasqua proprio in questi luoghi”.