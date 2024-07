Il settore crocieristico non sembra conoscere crisi. Ampiamente dimenticato il periodo della pandemia, già da due anni il comparto ha ripreso a crescere e le previsioni per il 2024 raccontano di un ulteriore aumento a doppia cifra.

Navi piene e territori, come la Liguria, che ne beneficiano. Nel 2023, infatti, Genova, Savona e La Spezia hanno reso la loro regione ‘regina d’Italia’ proprio per i numeri relativi al traffico delle crociere. E anche nel primo trimestre del 2024, i dati sono incoraggianti con le cifre divulgate da Ports of Genoa (Genova e Savona) che parlano di una movimentazione di oltre 278mila passeggeri (+20,1%).

La domanda di crociere, dunque, è decisamente in ascesa.

Come riporta genova.repubblica.it, nel 2023 i ricavi delle compagnie hanno visto un’impennata del 70% e, anche grazie alle nuove navi in arrivo, ci si aspetta un +15% entro fine dicembre. Infine, si attende un miglioramento dell’Ebitda del segmento cruise che dovrebbe passare dal 25% del 2023 a un 27% nel 2024.