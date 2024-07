Un 2024 che il settore crocieristico non dimenticherà. Per la cruise industry, infatti, è l'anno del boom con tante compagnie che stanno registrando prenotazioni record. Di conseguenza, secondo i dati diffusi dalla Clia, la previsione è di raggiungere globalmente i 35,7 milioni di passeggeri entro fine dicembre.



Ma non solo. Grazie a un nuovo studio condotto da Bounce, si è visto quali sono le migliori compagnie di crociera del 2024. I parametri analizzati sono stati: il numero di itinerari, i follower sui social, i volumi del canale YouTube, la dimensione della flotta, la passenger capacity e il numero di cabine.



A conquistare l'oro è Royal Caribbean che totalizza un punteggio di 9.32/10 risultando imbattuta in sei variabili su sette, subito seguita da Msc che porta a casa l'argento con un 8.80. Terza posizione per Carnival Cruise Line (8.04) e quarta piazza per Norwegian Cruise Line (7.29).

Costa Crociere si piazza al sesto posto con un total score di 6.77, mentre a chiudere la top 10 è Holland America Line (5.56).



La ricerca di Bounce, infine, ha rivelato altresì le 'best cruise destination' dove a vincere il titolo è Santorini, con un punteggio di 8.13 su 10, con Cartagena in Spagna (7.73) e Valletta (7.55) a chiudere il podio.