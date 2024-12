Crociere: l’inarrestabile aumento delle mance negli States

Le ‘mance’ sulle crociere Usa incidono sempre di più sul costo finale del viaggio.

Secondo le ultime rilevazioni segnalate da travelweekly.com, Royal Caribbean dopo l’aumento di 2 dollari a persona alla fine dello scorso anno avrebbe incrementato l’importo di ulteriori 50 centesimi il 1 novembre.

Ma non è l’unico caso: Princess ha introdotto un aumento di 1 dollaro ad agosto, mentre Holland America Line a febbraio ha aumentato la sua tariffa giornaliera di 1,50 dollari per gli ospiti delle suite e di 1 dollari per tutti gli altri ospiti.

Secondo le compagnie, tuttavia, l’aumento delle mance non avrebbe avuto ripercussioni.