Crociere National Geographic con Lindblad Expeditions: le proposte del 2027-2028

Eclisse solare, tour nell’Artico, esplorazione della Patagonia. Ci sono anche questi itinerari nelle crociere in programmazione per la stagione 2027-2028 di National Geographic con Lindblad Expeditions. Il binomio prosegue nell’accordo e rilancia con nuove proposte.

“Questi viaggi sono ispirati dalla curiosità e dallo spirito avventuroso dei nostri ospiti, e rimangono fedeli a ciò che rende così speciale viaggiare con noi: piccole navi, naturalisti e guide incredibili e esperienze che rendono ogni destinazione viva in modi autentici e significativi”, sottolinea il ceo di Lindblad Expeditions, Natalya Leahy.

Tre in particolare le novità proposte: la prima, “Dalle Azzorre a Barcellona: un viaggio speciale per l’eclissi solare” si terrà dal 28 luglio al 9 agosto a bordo del National Geographic Orion, offrendo ai viaggiatori l'opportunità di assistere a un'eclissi solare totale in mare. Il percorso di totalità sarà visibile nello Stretto di Gibilterra. L'itinerario include anche una visita privata all'Alhambra, l'esplorazione di Tangeri e la visita a Malaga.

Inoltre “Fabled Lands of the North: Greenland to Newfoundland” porterà i passeggeri in un viaggio di 16 giorni, viaggiando da Nuuk, in Groenlandia, a Terranova, in Canada, mentre “Esplorando i parchi nazionali della Patagonia da Punta Arenas a Puerto Montt” si immergerà profondamente nella Patagonia, dall'isola di Chiloé al Parco Nazionale Torres del Paine sulla National Geographic Resolution. I viaggiatori in questo itinerario di 17 giorni riceveranno un permesso speciale per esplorare la Riserva Karukinka.