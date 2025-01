Il 2025 sarà un anno ricco di new entry per le navi da crociera. La prima a inaugurare la stagione sarà la Norwegian Aqua, la terza della serie Prima di Norwegian Cruise Line. Ma questa nave è diversa dalle sue sorelle più vecchie. L'Aqua segna il debutto della classe Prima Plus, che è più grande del 10% rispetto alla Norwegian Prima.

Battesimo il 9 aprile, invece, per MSC World America. Con una capacità di 5.200 passeggeri in doppia occupazione, la nave sarà la più grande delle quattro navi MSC con homeport negli Stati Uniti.

Il 18 luglio, da Trieste, salperà invece la Oceania Allura, nave da 1.200 passeggeri che è l'ottava per il marchio Oceania e una gemella di Oceania Vista.

Sempre a luglio, debutterà Ritz-Carlton Luminara, la terza nave di Ritz-Carlton Yacht Collection, che sarà la prima del marchio a offrire itinerari nell’area Asia-Pacifico.

Ancora a luglio, novità anche per Viking, che con Viking Vesta raggiungerà le 12 unità in flotta La nave trascorrerà la sua stagione inaugurale navigando nel Mediterraneo e nell'Europa settentrionale.

Tra agosto e dicembre 2025 verranno varate altre 7 navi.

Fra queste, Star of The Seas di Royal Caribbean International, Brilliant Lady di Virgin Voyages, che il 5 settembre salperà da New York prima di dirigersi verso Miami, dove opererà nei Caraibi, Star Princess di Princess Cruises, Douglas Mawson, la terza nave da spedizione per Aurora Expeditions.

E ancora, a novembre, Celebrity Xcel, la quinta e ultima nave di classe Edge della Celebrity, Disney Destiny, terza nave di Disney Cruise Line e Disney Adventure, che si rivolgerà al mercato asiatico.