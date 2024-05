Crociere sul Reno, con Avalon Waterways tre viaggi in italiano

Avalon Waterways mette il mercato italiano al centro della sua programmazione inserendo in calendario per le crociere ‘Romantico Reno’ e ‘Alla Scoperta del Reno’, oltre alla tradizionale formula di partenze internazionali con assistenza in lingua italiana, tre partenze interamente in italiano.

Le crociere fluviali di Avalon Waterways sul Reno hanno come porti di imbarco e sbarco Amsterdam e Basilea: “La facile raggiungibilità dall’Italia” spiega Barbara Baldini, Product Manager European Markets di Avalon - costituisce un punto fondamentale nelle scelte di questo mercato. A Basilea è possibile arrivare in treno da tutto il Nord Ovest, mentre Amsterdam è tra gli aeroporti meglio collegati dai principali scali di tutto lo Stivale”.

Niente supplemento singola

Le partenze interamente in lingua italiana saranno il 25 giugno, il 3 e il 24 agosto. A chi viaggia da solo, inoltre, la compagnia di navigazione propone, per la crociera ‘Alla Scoperta del Reno del 3 agosto (da Amsterdam a Basilea), l’eliminazione del supplemento singola su un numero limitato di cabine.

“Il tema del partire da soli è sempre più attuale in Italia - spiega Baldini -, riceviamo ogni anno molte richieste da chi desidera godersi una crociera Avalon Waterways in una cabina uso singola. A questo target, rilevante e in linea con la nostra proposta, offriamo su un numero contingentato di cabine per la partenza del 3 agosto la possibilità di viaggiare con noi senza alcun supplemento singola”.

Le tappe

Le crociere di sette giorni ‘Romantico Reno’ del 25 giugno e del 24 agosto partono da Basilea e fanno tappa a Breisach, Strasburgo, Magonza, Gole del Reno-Coblenza, Colonia e Amsterdam. ‘Alla Scoperta del Reno’, con partenza il 3 agosto e durata di 7 notti, parte invece da Amsterdam per percorrere l’itinerario inverso, fino a Basilea. A bordo il trattamento è di soft all-inclusive.