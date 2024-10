Dopo lo stillicidio di cancellazioni degli scorsi mesi, dovute al crollo della casa madre FTI, Youtravel si è arresa e ha annunciato l’annullamento di tutte le prenotazioni dal 1° novembre in poi.

Una decisione presa, come spiega una nota dell’azienda, dal momento che non è stato ancora deciso nulla in merito al suo futuro. A giugno la casa madre FTI Touristik aveva dichiarato bancarotta nonostante avesse ricevuto un investimento di 125 milioni di euro (104 milioni di sterline) da parte di un consorzio guidato dal fondo di private equity statunitense Certares solo pochi mesi prima.

Una storia travagliata

“Dopo un lungo e complesso processo di investimento, l’ingresso di un consorzio di investitori è stato annunciato nell'aprile 2024 - aveva affermato a giugno FTI, il terzo tour operator europeo -. Da allora, tuttavia, i dati sulle prenotazioni sono stati inferiori alle aspettative, nonostante le notizie positive”. Di conseguenza, come spiega ttgmedia, c'era stata una maggiore necessità di liquidità che non poteva più essere soddisfatta fino alla chiusura del processo di investimento. Da qui la richiesta di insolvenza.

“Forniremo ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane, man mano che saranno disponibili maggiori informazioni – ha dichiarato ancora Youtravel -. Apprezziamo sinceramente il vostro continuo supporto e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente questa situazione possa aver causato“.