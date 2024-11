Cruise Croatia amplia la flotta per il 2025

Con l'arrivo di una nuova nave previsto per la primavera 2025, cresce la flotta di Cruise Croatia. Si chiamerà MV Aretis e potrà accogliere fino a 36 passeggeri distribuiti nelle sue 18 cabine. A bordo saranno disponibili anche bar e ristorante, vi sarà un'area esterna con terrazzo, nonché uno spazio coperto con lettini, divanetti e jacuzzi. Agli ospiti, inoltre, sarà consentito prendere a noleggio canoe, occhialini e sup per le attività acquatiche.



MV Aretis debutterà con un itinerario di 7 notti tra Dubrovnik e Spalato, operato dal 7 giugno all'11 ottobre. Poi, nel 2026, secondo i piani della compagnia, le partenze diventeranno 24.