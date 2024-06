Crystal Cruises ordina due nuove navi a Fincantieri

Nuova commessa di Crystal Cruises per Fincantieri. La compagnia di crociere ha firmato un accordo con i cantieri navali italiani per la costruzione di due nuove navi, con un’opzione per una terza.

Le nuove navi - si apprende da ttgmedia.com - potranno trasportare fino a 690 passeggeri e disporranno di suite con veranda privata. Alcune cabine, inoltre, saranno destinate a chi viaggia da solo.

La prima consegna è prevista per la primavera del 2028, mentre per quanto riguarda la seconda nave, la data, ha fatto sapere la compagnia, sarà “comunicata a tempo debito”.