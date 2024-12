Crystal presenta i nuovi itinerari del 2026

Crystal ha annunciato la serie di itinerari programmati per la seconda metà del 2026 a bordo di Crystal Serenity e Crystal Symphony, consultabili sul sito della compagnia.

Da luglio a dicembre 2026, Crystal Serenity e Crystal Symphony visiteranno destinazioni in Europa, Asia, Sud America, Africa e Nord America. Crystal Serenity accoglierà gli ospiti in 18 partenze, che comprendono 36 paesi e 108 porti, mentre Crystal Symphony esplorerà 32 paesi e 79 porti, segnando il suo ritorno in Nord America per la prima volta dal 2019.

Questi nuovi itinerari seguono i recenti miglioramenti su entrambe le navi, tra cui l’introduzione del primo Beefbar in mare, in collaborazione con Riccardo Giraud e il debutto del primo e unico Casino de Monte-Carlo in mare.

“Con i nostri itinerari del 2026, invitiamo gli ospiti a vivere il mondo in un modo straordinario - ha affermato il vice president of itinerary planning and port & fuel operations, Mario Parodi -. A bordo di Crystal Serenity e Crystal Symphony, i viaggiatori scopriranno sia punti di riferimento iconici che gemme nascoste. Attraverso escursioni esclusive realizzate da Abercrombie & Kent, gli ospiti possono immergersi nelle culture locali e scoprire ogni destinazione attraverso gli occhi di guide e storici. Durante il loro viaggio, i nostri ospiti potranno inoltre usufruire di un servizio di maggiordomo dedicato, vivere esperienze di benessere, assistere a spettacoli di intrattenimento dal vivo e a sessioni di approfondimento con vari relatori ospiti”.