Cunard, debutto a maggio per la Queen Anne

Debutterà a maggio Queen Anne, la nuova ammiraglia di Cunard. La nave solcherà per la prima volta i mari il 3 e il 10 maggio per due viaggi inaugurali, già sold out, prima di essere battezzata ufficialmente il 24 maggio, giorno in cui salperà per una crociera di 14 notti alla volta delle Isole Britanniche.

Progettata per offrire il massimo del comfort e un’esperienza raffinata e dinamica, Queen Anne racchiuderà nei suoi 14 ponti i fondamenti del suo design: patrimonio, artigianato, stile, narrazione e innovazione.

L’arrivo della nuova nave nella flotta Cunard rappresenta una svolta per la compagnia anche sul fronte dell’intrattenimento e dell’offerta di bordo, che attività sportive fuori dal comune, esperienze culinarie multisensoriali proposte nei 15 ristoranti, atmosfere alla James Bond nel casinò. E ancora il teatro di bordo si avvarrà della collaborazione del pluripremiato produttore teatrale di Broadway David Pugh, mentre lo Sky Bar e l’Observation Deck saranno il paradiso degli appassionati dei giochi all’aperto.

Grazie alla partnership esclusiva con PickleballENGLAND, il ponte superiore della Queen Anne ospiterà un campo di pickleball all’avanguardia. Inoltre, la nave sarà l’unica al mondo a consentire ai passeggeri di provare le loro abilità nel tiro con l’arco, grazie alla nuova partnership con Archery GB.

L’ammiraglia sarà un centro ufficiale di attività di Archery GB, dove i passeggeri potranno apprendere le basi con lezioni personalizzate, competere con altri viaggiatori e familiarizzare con lo sport.

Gli appassionati di golf potranno, invece, divertirsi con putting green e driving range completamente attrezzato. “Che si tratti di pickleball, tiro con l’arco o spettacoli e conferenze di classe mondiale, Cunard si impegna a offrire agli ospiti una vasta gamma di attività per soddisfare ogni desiderio e interesse - commenta Katie McAlister, presidente di Cunard -. Il nostro intrattenimento a bordo è sempre stato al centro della nostra offerta e siamo entusiasti che la Queen Anne continuerà questa tradizione in futuro”.