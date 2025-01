Cunard, Queen Anne debutta in Nord America

Il lusso british della Queen Anne sbarca a New York. La nuova nave di Cunard ha debuttato sul mercato nordamericano, portando a termine la prima tappa del suo viaggio inaugurale intorno al mondo.

La nave può ospitare fino a 3mila passeggeri. Al suo interno, riporta travelpulse.com, in scena anche l’arte con oltre 4.300 opere firmate da artisti affermati ed emergenti di tutto il mondo.

“Queen Anne rappresenta l’apice dell’innovazione, del design e dell’ospitalità per Cunard e il suo arrivo a New York è una pietra miliare storica per la nostra compagnia - ha commentato Katie McAlister, presidente di Cunard -. Mentre celebriamo quasi due secoli di eccellenza marittima, Queen Anne introduce Cunard in una nuova era di crociere di lusso e continua a offrire esperienze indimenticabili che collegano persone e culture in tutto il mondo”.