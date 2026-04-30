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Da Avoris a easyJet Holidays: ecco le scelte dei t.o. stranieri

Tra le opzioni messe in campo dagli operatori europei per contrastare il calo della domanda in questa fase di incertezza spicca sicuramente quella del gruppo spagnolo Avoris. Sotto il claim B Travel Easy i brand dell’operatore controllato da Barcelò verrà infatti garantita la possibilità di cancellare la prenotazione senza penali fino a 24 ore prima della partenza oltre a finanziamenti fino a sei mesi senza interessi e assistenza durante tutto il viaggio.

Il gruppo sostiene che con questa azione intende rispondere “ai tre ostacoli che più spesso condizionano la riserva: l'incertezza di fronte a eventi imprevisti, la difficoltà di pagare tutto subito e la mancanza di un vero interlocutore quando qualcosa cambia”.

Diversa la strada percorsa da altri tre big, ovvero Tui, easyJet Holidays e Jet2.com: per loro la scelta è stata quella di non applicare alcun supplemento carburante per tutta l’estate 2026.

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