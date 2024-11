Dai fiordi cileni all’Antartide, le crociere esclusive di Exploris

Exploris, compagnia francese di crociere di spedizione, si prepara a lanciare la sua seconda stagione in Antartide a bordo di Exploris One, con 72 cabine e suite. Il primo viaggio sarà la crociera di Natale e fine anno ‘Capodanno sotto le stelle polari: fiordi cileni e Antartide’, prevista dal 22 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025.

Altre tre crociere avranno come protagonista l’Antartide, la prima sarà dal 3 al 14 gennaio, la seconda dal 29 gennaio al 9 febbraio e la terza dal 20 febbraio al 3 marzo. I viaggiatori potranno esplorare anche le isole Falkland e partecipare a escursioni in compagnia di un ornitologo, un biologo e un fotografo. Come scrive l’echotouristique.com a bordo ci sarà anche lo scrittore Bernard Werber. Per ciascuna delle crociere previste i passeggeri che viaggiano da soli potranno beneficiare dell’offerta che non prevede il pagamento del supplemento per la singola.