Dall’America’s Cup a Woodstock, le novità di KKM Group a TTG

“Partecipare a TTG significa per noi confrontarci con il mercato. Il nostro lavoro si fonda sulla capacità di leggere le evoluzioni e trasformarle in opportunità concrete attraverso progetti che valorizzano competenze, relazioni e ambiti di specializzazione differenti”. Così Andrea Cani, ceo di KKM Group, che approfitta del palco riminese per presentare i progetti di punta dell’operatore, primo fra tutti quello legato all’America’s Cup 2027, per la quale KKM Group mette a disposizione una terrazza esclusiva a Napoli, destinata ad accogliere iniziative di hospitality in occasione delle regate e nei mesi che precederanno la competizione.

“Crediamo che la diversificazione sia un elemento importante per continuare a crescere, soprattutto in una fase in cui le esigenze dei viaggiatori cambiano e gli operatori sono chiamati a distinguersi con proposte sempre più mirate - continua Cani -. Per questo investiamo nello sviluppo di iniziative che possano generare nuove prospettive commerciali e rafforzare il rapporto con le agenzie, accompagnandole con soluzioni in grado di rispondere a segmenti di domanda diversi”.

Novità di programmazione sono i Magical Mystery Tours, il progetto sviluppato insieme alla storica rivista Re Nudo, che porta il viaggio nei luoghi in cui la musica e la controcultura hanno contribuito a trasformare la società contemporanea. Il primo itinerario, “Woodstock: quando il mondo si fermò ad ascoltare”, attraversa New York sulle tracce dei protagonisti della scena musicale e artistica, dal Chelsea Hotel al Greenwich Village e all’East Village, per poi raggiungere la Hudson Valley, le Catskills e Bethel Woods, dove nel 1969 si svolse il leggendario festival.

Sul fronte del tour operating Enjoy Destinations, realtà di casa KKM Group specializzata in viaggi su misura, porta a TTG la programmazione 2027 attraverso tre cataloghi. Si comincia da The Next Journeys, che raccoglie le nuove destinazioni selezionate per il prossimo anno. Dedicata a chi desidera partire in coppia, Enjoy Romantic unisce itinerari pensati per condividere momenti speciali, dalle fughe a due ai viaggi legati alle ricorrenze più significative, con uno sguardo anche alle richieste per i matrimoni del 2027. A completare la proposta è Enjoy Together, che declina il viaggio in una dimensione collettiva, con percorsi rivolti ai piccoli gruppi e costruiti attorno a interessi comuni e al desiderio di scoprire nuove destinazioni insieme.