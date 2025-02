Destination Italia comunica che la procedura di ‘accelerated bookbuilding’ si è conclusa positivamente con la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, risultanti dall’aumento di capitale sociale.

Le nuove azioni Destination Italia saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione.

Dina Ravera, presidente di Destination Italia, ha commentato: “Siamo lieti di attirare l’interesse di investitori che intendono sostenere il nostro ambizioso progetto di far diventare Destination Italia la prima Glocal Travel Tech. Possiamo dire che le nostre attività proseguono senza sosta su tutti i fronti annunciati nel corso del 2024: in particolare, grazie ai nuovi tools della piattaforma proprietaria Hubcore, sono iniziate le vendite delle licenze del software con riscontro molto positivo da parte del mercato”.

“Inoltre - prosegue Ravera -, abbiamo iniziato a mettere in cantiere i lavori per aprire due destinazioni oltre l’Italia (Grecia e Turchia) ma soprattutto siamo fiduciosi nel comunicare che l’andamento del business nei primi 45 giorni dell’anno è in linea con quanto affermato in merito al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi comunicati il 31 ottobre 2024 (range di fatturato 75-90 milioni ed Ebitda 3-4,5 milioni). Le operazioni di fundraising di capitale di rischio sono state fondamentali per ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo e garantire un percorso di crescita ambizioso e continuo”.