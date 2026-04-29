Diana, Ota Viaggi: “Gestiamo i rincari con lucidità, ai clienti offriamo flessibilità”

“Gestiamo i rincari con lucidità e serenità”. Spiega così Massimo Diana, direttore commerciale Ota Viaggi, come il t.o. sta affrontando questo momento di instabilità, a margine della convention aziendale Obiettivo X.

L’operatore punta su una flessibilità bilanciata: “Offriamo estrema flessibilità di itinerari, vitale per il cliente”, riferisce Diana, precisando come la strategia stia favorendo un buon advanced booking.

Ota ha smantellato il vecchio sistema blindato di vacanza, attraverso piccoli cambiamenti operatitivi. “Abbiamo abolito il giorno fisso di accoglienza per accogliere gli ospiti tutti i giorni”, precisa il direttore commerciale. I numeri confermano l’efficacia della strategia: “Al 30 aprile 2025 il network segnava -4%, ma una volta partita la campagna di maggio è passato a +7% in due mesi”. La curva della domanda sta tenendo: “In questo momento di indecisione le strutture con questa visione performano meglio rispetto a quelle statiche, che incassano di più il rallentamento della vendita”.