L'Italia è veramente la favorita dell'estate? Conviene fare un salto nell'ufficio di Massimo Diana per capire come sta reagendo il Mare Italia di fronte alla crisi del mercato causato dal conflitto del Golfo.

Il direttore commerciale di Ota Viaggi guarda i risultati delle vendite e con grande onestà spiega a TTG : “Il rimbalzo che tutti aspettavano per ora si è fatto vedere a sprazzi, direi che è stato timido”. Indecisione è la parola d'ordine perchè “mi sembra complicato spiegare come andrà finire l'estate '26. I costi sono in salita e questo complica ancora di più la situazione”.

A forza di girare nelle agenzie Diana sostiene che “si respira un’aria attendista. Noi di Ota però lo sanno tutti che solchiamo l'Italia con il coltello tra i denti. Tra poco farò una serie di webinar per le adv spiegando la nostra offerta italiana. Per cercare di aprire la porta alle vendite da tempo abbiamo tolto il giorno fisso di partenza. Continuiamo a battere il ferro perché il Mare Italia è il bene rifugio. Ci aspettiamo una reazione estiva”. (r.v.)