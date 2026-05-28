Dimensione Sicilia si apre al mercato francofono con le partenze garantite Sicilian Secrets

Dimensione Sicilia si apre al mercato francofono. L’operatore incoming amplia la propria offerta internazionale lanciando le partenze garantite Sicilian Secrets in francese.

A segnare il debutto del nuovo prodotto, lo scorso 22 maggio, ‘Les Secrets de Sicile’, itinerario pensato appositamente per il mercato francese e canadese.

Nel corso del 2026 l’operatore proporrà altri due itinerari dedicati e 20 date garantite. “Il mercato ha risposto molto bene a un prodotto studiato ad hoc per questo target”, spiega Julian Zappalà, general manager di Dimensione Sicilia. “Una delle motivazioni che ci ha spinto ad ampliare la nostra consolidata programmazione di tour regolari e sempre garantiti verso nuovi mercati è stata anche l’introduzione del volo diretto Air Canada Montréal-Catania, che apre opportunità molto interessanti sul segmento canadese francofono. Il debutto è stato promettente e le partenze di luglio, settembre e ottobre stanno registrando ottimi risultati, confermando il forte interesse verso una proposta autentica, curata e accessibile”.

Le nuove partenze si aggiungono inoltre a quelle del recente ‘Unique Tour of Sicily’, della linea ‘Sicilian Secrets Premium Collection Tours’, il nuovo format small group monolingua in lingua inglese da massimo 14 partecipanti, lanciato a maggio. Un prodotto che punta su esperienze di qualità, attività insolite e un buon rapporto qualità-prezzo, pensato per chi desidera una soluzione completa e organizzata nei minimi dettagli. “Anche il prodotto francese sarà caratterizzato da partenze a numero chiuso, con un massimo di 20 partecipanti per tour”, aggiunge Zappalà. “Vogliamo mantenere grande attenzione al servizio, equilibrio del gruppo e qualità dell’esperienza”.

Parallelamente, per le proposte mare, proseguono le partenze garantite della crociera in Caicco alle Isole Eolie, giunta alla sesta edizione.

Il debutto della stagione 2026, previsto per il 30 maggio, registra già il tutto esaurito.