Dimensione Turismo al traguardo dei 40 anni

“Festeggiamo 4 decenni di attività di Dimensione Turismo, un traguardo importante che afferma la presenza sul mercato di un’azienda solida che si è posta come riferimento nel settore turistico, grazie soprattutto alla costanza di collaboratori, partner e clienti”. Ha esordito così il presidente Mario Di Nicolantonio nel corso dei festeggiamenti per i 40 anni del tour operator veneto, che ha mantenuto negli anni la sua connotazione di azienda famigliare.

“Ho cominciato l’attività nel 1984 a Carità di Villorba, per poi spostare la sede in Via Diaz in centro a Treviso, fino ad approdare nel 1998 nell’attuale sede di Viale Montegrappa – ha poi raccontato nel corso dei festeggiamenti -. Negli anni Dimensione Turismo ha lanciato sul mercato italiano delle mete innovative: San Andres, Cartagena, Birmania, Panama, Cipro Nord, Aruba, Montenegro e Natal in Brasile, scrivendo pagine importanti del turismo italiano e internazionale. Un capitolo a parte merita Natal, dove il DBeach Resort è stato costruito con risorse proprie nel 2002. Oggi è una struttura ricettiva di riferimento per il turismo brasiliano e internazionale in cui lavorano 120 dipendenti”.

Di Nicolantonio ha poi sottolineato come gli ultimi periodi siano stati segnati da difficoltà, ma anche da una pronta rivalsa sul mercato: “L’azienda ha attraversato momenti difficili, primo tra tutti la pandemia, ma sono sempre stati superati grazie alla collaborazione e alla fiducia di tutti voi. La cosa che più mi rende orgoglioso è il nostro gruppo di collaboratori affiatato e coeso, che ha sempre dimostrato un alto livello di specializzazione nei tre settori che la compongono: tour operator, incentive e agenzia al pubblico. Quest’anno in particolare abbiamo avuto soddisfazioni importanti, superando il fatturato del 2019”.