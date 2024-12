Dimensione Turismo: Bali ancora in primo piano nell’estate 2025

E’ una programmazione di conferme quella per la prossima stagione estiva di Dimensione Turismo. Il tour operator rinnova gli impegni sul lungo raggio verso Oriente puntando ancora su destinazioni quali l’Indonesia e Bali in particolare a cui si aggiungono Sri Lanka, Thailandia, Vietnam e Cambogia.

“Diverse le novità per la programmazione di quest’anno – spiega il t.o. in una nota -, con tour che includono località meno coinvolte dai circuiti del turismo di massa. In particolare, l’intensificarsi dei flussi turistici verso l’isola di Bali degli ultimi due anni ha portato ad optare per modalità di trasferimenti ed escursioni in grado di rendere più fluido il lavoro di guide e autisti, migliorando al contempo le tempistiche di spostamento dei clienti”.

Online e presto in distribuzione presso le agenzie di viaggi partner anche il catalogo Turchia.