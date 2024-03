Dirotta da Noi, Calabrese: “Questi i nuovi trend di viaggio”

Dirotta da Noi ha analizzato i trend post pandemia e sono emerse alcune novità. “Dai tanti report che riceviamo - afferma Sara Calabrese, ceo e founder del tour operator - su come sono cambiate le necessità dei viaggiatori nell’era post pandemia, emergono tre nuove esigenze che in questi ultimi anni sono destinate a durare. Sempre più persone cercano di sperimentare il valore della digitalizzazione. Questo ha portato nel settore dell’hospitality ad un sempre più frequente utilizzo della digital key, dei pagamenti contactless e tramite card ricaricabile”.

“Stiamo sviluppando all’interno dei Dirotta da Noi Club - continua Calabrese - un sistema di pagamento totalmente digitale, abolendo il contante. Questo passo non è funzionale e pratico solo per il cliente ma anche per una migliore gestione interna”.

Sport e benessere sono diventati modi differenti di vivere la quotidianità. Questo ha spinto i viaggiatori a pianificare allenamento e relax anche durante le proprie vacanze. Centri benessere, spa e sport village si stanno attrezzando con delle strumentazioni più all’avanguardia possibile. Anche l’attività sportiva a contatto con la natura sembra essere una delle tendenze per ritrovare il giusto equilibrio psicofisico. “Altro passo importante è stato quello di valorizzare le attrezzature sportive nei nostri Club ed ampliare le attività a contatto con la natura come lo yoga o la meditazione “.

Infine, “Anche il 2024 potrebbe essere un anno in cui assisteremo a ulteriori cambiamenti delle abitudini e necessità dei viaggiatori in vacanza – chiude la manager -, anche se una delle costanti rimarrà quella di ricercare momenti di relax in armonia con l’ambiente”.