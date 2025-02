Disney Cruise Line, l’estate 2026 tra i ghiacci dell’Alaska e i porti storici del Mediterraneo

Le coste incontaminate dell’Alaska, le strade pittoresche delle Isole britanniche. E ancora le spiagge assolate delle Bahamas e le città storiche italiane. Sono alcune delle destinazioni che sarà possibile scoprire nell’estate 2026 navigando a bordo delle navi di Disney Cruise Line.

La compagnia di crociere ha alzato il velo sulla programmazione della stagione estiva del prossimo anno che vede numerose novità. A partire da Disney Dream, che per la prima volta attraccherà a Cagliari e si dirigerà verso diversi porti più suggestivi di Italia, Grecia, Croazia, Malta, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Norvegia, Belgio e Regno Unito.

Il primo viaggio dell’estate vedrà la nave compiere una traversata transatlantica di

quattordici notti da Fort Lauderdale, in Florida, a Barcellona. Poi, partendo da Barcellona o

Civitavecchia, sarà possibile imbarcarsi per una crociera mediterranea di sette o dodici notti.

I passeggeri raggiungeranno così le isole greche più famose per ammirare le cupole blu di

Santorini, i famosi mulini a vento di Mykonos, gli antichi resti di Rodi e molti altri luoghi incredibili. Disney Dream concluderà poi la stagione di navigazione con viaggi di tre, quattro e sette notti da Southampton, nel Regno Unito, all’Europa settentrionale fino ai fiordi norvegesi.

Avventure in Alaska

Con l’introduzione di una seconda nave diretta in Alaska, Disney Cruise Line tornerà con nuovi

itinerari tra i paesaggi glaciali del Nord America. A partire da maggio, Disney Magic e Disney Wonder salperanno per viaggi da sette notti da Vancouver.

Gli itinerari includono scali come Skagway, Juneau e Ketchikan, famosi per i loro ghiacciai preistorici, l’antico passato e gli eclettici negozietti.

Nel corso del viaggio, i passeggeri avranno modo di ammirare anche il Dawes, maestoso

ghiacciaio alto oltre 183 metri anima dell’Alaska.

Dalla Florida

Chi preferisce sole e spiagge assolate potrà partire da Port Canaveral, in Florida, a bordo di tre diverse navi Disney Cruise Line verso le Bahamas e i Caraibi orientali o occidentali, con sosta nelle isole private Disney: Castaway Cay e Lookout Cay a Lighthouse Point.

Sono disponibili sia viaggi da quattro e cinque notti a bordo di Disney Fantasy che di tre e quattro notti su Disney Wish, tutti con destinazione Bahamas. Sempre con Disney Fantasy è in programma una crociera di dieci notti nei Caraibi meridionali.

Parallelamente, Disney Treasure partirà per una crociera di sette notti nei Caraibi orientali oppure occidentali, con la possibilità di immergersi nelle acque turchesi delle spiagge di Tortola nelle Isole Vergini britanniche, Falmouth in Giamaica, Cozumel in Messico, St. Thomas nelle Isole Vergini americane, Grand Cayman nelle isole Cayman, e Disney Castaway Cay alle Bahamas.

Disney Destiny (che sarà inaugurata nel novembre 2025), con un programma di crociere di quattro e cinque notti alle Bahamas e nei Caraibi occidentali in partenza da Fort Lauderdale, toccherà Nassau alle Bahamas, Disney Castaway Cay e Disney Lookout Cay at Lighthouse Point.

Durante la stagione estiva, Disney Destiny salperà verso due itinerari di sette notti ai Caraibi orientali e occidentali.

Esplorazioni sul mare da Singapore

Disney Adventure, che prenderà il largo nel dicembre 2025, offrirà una serie di itinerari

di tre e quattro notti dal Terminal crociere di Marina Bay, a Singapore, a partire da aprile e per tutta l’estate del 2026. A bordo i passeggeri avranno l’occasione di vivere esperienze epiche ispirate dalle storie più amate dei Classici Disney, Pixar Studios e Marvel; provare nuove attrazioni a tema Marvel sul mare e una vasta gamma di opzioni culinarie, nonché assistere a spettacoli musicali in stile Broadway.

Infine per gli agenti di viaggi la compagnia di crociere ha creato una sezione dedicata su Disney Stars con contenuti formativi esclusivi che permettono di conoscere meglio l’universo Disney Cruise Line e di avere a disposizione informazioni e strumenti utili alle vendite, come itinerari, servizi, intrattenimento a bordo e altri servizi.