Disney Cruise Line, nuovi itinerari 2027. Nave Wish in Europa

Disney Cruise Line presenta i nuovi itinerari per l’estate 2027 con una proposta ampia e articolata che include crociere in Europa, nei Caraibi e in altre destinazioni internazionali. Dalle mete europee ai paesaggi tropicali, gli itinerari combinano scoperta, intrattenimento e l’esperienza distintiva di Disney Cruise Line.

Le prenotazioni per l’estate 2027 apriranno in esclusiva per i membri del Disney Cruise Line Castaway Club lunedì 16 febbraio e saranno disponibili al pubblico a partire da lunedì 23 febbraio.

Per rispondere alla crescente domanda del mercato italiano, Disney Cruise Line ha introdotto nuove iniziative per le agenzie di viaggio, con focus sugli itinerari e una sezione formativa su Disney Stars, offrendo strumenti utili per conoscere meglio l’universo Disney Cruise Line, supportare le vendite e diventare travel partner.

La Disney Wish per la prima volta in Europa

Per la prima volta la Disney Wish arriverà in Europa: la nave proporrà itinerari nuovi da tre a dieci notti verso una selezione di destinazioni europee, tra cui Civitavecchia, Zara (Croazia) e Hellesylt (Norvegia).

Le navi Disney Magic e Disney Wonder salperanno di nuovo verso l’Alaska partendo da Vancouver per una nuova stagione di esplorazioni. Entrambe le navi proporranno itinerari di sette notti mentre la Disney Magic offrirà anche crociere più brevi, da sei a otto notti.

Nuove mete alle Bahamas e ai Caraibi

La Disney Dream tornerà a Port Canaveral per l’estate 2027, offrendo crociere di tre e quattro notti alle Bahamas, con tappa presso le isole private Disney: Disney Castaway Cay e Disney Lookout Cay a Lighthouse Point.

La Disney Fantasy continuerà a partire da Port Canaveral con itinerari di quattro e cinque notti verso le Bahamas e alcuni porti caraibici. Gli ospiti possono anche scegliere un viaggio di dieci notti nei Caraibi meridionali per una lunga vacanza progettata pensando alle famiglie.

La Disney Treasure intraprenderà itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali partendo da Port Canaveral invitando gli ospiti a visitare alcune delle isole nei Caraibi.

I calendari di Disney Destiny e Disney Adventure

Con partenza da Fort Lauderdale la Disney Destiny offrirà itinerari di tre, quattro e cinque notti per le Bahamas e i Caraibi, nonché quattro crociere di sette notti per i Caraibi orientali e occidentali. Alcuni viaggi includeranno una sosta sia a Disney Castaway Cay che a Disney Lookout Cay a Lighthouse Point.

La Disney Adventure continuerà a navigare da Singapore con itinerari di tre e quattro notti senza pernottamento a terra tra gennaio e agosto.

Il ritorno di Marvel Day at Sea e Pixar Day at Sea

‘Marvel Day at Sea’ e ‘Pixar Day at Sea’ arricchiranno nuovamente una selezione di crociere Disney Cruise Line a partire da gennaio 2027 offrendo esperienze tematiche ispirate alle due franchise.

‘Marvel Day at Sea’ tornerà a bordo della Disney Magic con partenza da Galveston, Texas, e sarà proposto per la prima volta anche su due itinerari di sette notti alle Bahamas. ‘Pixar Day at Sea’ sarà invece disponibile sulle crociere di cinque notti a bordo della Disney Fantasy in partenza da Port Canaveral, con una programmazione dedicata ai personaggi e alle storie Pixar.