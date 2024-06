Disney Cruise Line svela la nuova Disney Adventure

Disney Cruise Line ha svelato i primi dettagli sugli spazi della Disney Adventure, la nave che dal 2025 effettuerà crociere di tre e quattro notti dal Marina Bay Cruise Center di Singapore, grazie a un accordo tra Disney Cruise Line e Singapore Tourism Board.

Gli ospiti a bordo, secondo Travel Weekly, troveranno il Disney Imagination Garden “una valle incantata, un giardino incantevole e un luogo per spettacoli all’aperto, tutto in uno”, il Disney Discovery Reef dove le famiglie “faranno acquisti e ceneranno in un rifugio in continua evoluzione che evoca i personaggi acquatici preferiti e le storie nautiche dei Walt Disney Animation Studios e dei Pixar Animation Studios” e la San Fransokyo Street, che si ispirerà all’eclettico mondo di “Big Hero 6” dei Walt Disney Animation Studios e sarà un'area di intrattenimento per famiglie con giochi e attività interattive, negozi e cinema.

E ancora, la Wayfinder Bay “un’oasi all’aria aperta sotto il sole, dove attendono relax e intrattenimento esclusivo” realizzata sui temi delle Isole del Pacifico di Moana; Town Square con negozi, lounge, caffè, ristoranti e luoghi di intrattenimento ispirati a Cenerentola, Frozen, Biancaneve e i sette nani; Marvel Landing, che presenterà attrazioni ed esperienze a tema di supereroi e Toy Story Place un “terreno di gioco interattivo con punti ristoro a tema e aree giochi acquatiche, dove il mondo dei film e dei cortometraggi Toy Story della Pixar prende vita in modi sorprendenti e creativi”.