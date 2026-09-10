Disneyland Paris apre le vendite per la stagione, via alla formazione per adv

È all’insegna della flessibilità la nuova stagione commerciale di Disneyland Paris, che ha aperto le vendite per i soggiorni con arrivo dal primo aprile 2027 al 31 marzo 2028. Una flessibilità che si riscontra, ad esempio, nelle nuove Formule per i Pasti, che danno modo agli ospiti di scegliere liberamente il numero di pasti da includere e, soprattutto, selezionare tra quattro nuove opzioni - Essential, Extra, Signature e Royal -, l’ultima delle quali riservata a chi alloggia al Disneyland Hotel.

Le diverse formule danno accesso a un numero crescente di ristoranti tra Hotel Disney, Parchi Disney e Disney Village, con possibilità che spaziano dai ristoranti a servizio rapido ai buffet, dal servizio al tavolo fino alle esperienze che includo la presenza dei Personaggi Disney.

Le formule, acquistabili prima dell’arrivo, consentono di beneficiare di prezzi più convenienti rispetto all’acquisto in loco e di avere il budget dei pasti già definito. Tra le novità, anche uno sconto fino al 50% sul costo dei pasti di pranzo e cena per i bambini e una maggiore convenienza per chi sceglie due pasti al giorno.

Via al DisneyStar Discovery

In contemporanea con l’apertura vendite riparte anche DisneyStar Discovery, il programma di formazione dedicato alle agenzie di viaggi. Il calendario prevede 25 tappe già nel mese di settembre, distribuite in tutta Italia, dal Piemonte al Veneto, dalla Toscana all’Abruzzo, dalla Puglia alla Calabria, fino a Sicilia e Campania. La Sardegna sarà coinvolta nel mese di ottobre. Gli appuntamenti sono rivolti a tutte le agenzie, con particolare attenzione a quelle che si avvicinano per la prima volta al mondo di Disneyland Paris e saranno condotti dai commerciali di zona di Disneyland Paris insieme agli esperti Disney.

Il primo ciclo si concluderà il 2 ottobre con un webinar nazionale pensato per raggiungere anche gli agenti che non avranno potuto partecipare agli incontri in presenza. Nuove tappe riprenderanno da novembre ad aprile 2027, con l’obiettivo è formare 3.500 agenti di viaggi consolidando la conoscenza di Disneyland Paris e sostenendo le vendite della nuova stagione.