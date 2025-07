Con estati via via più torride, un numero crescente di viaggiatori riscopre le mete più fresche. Si apre così l’era della coolcation, la vacanza al freddo, tendenza sempre più dilagante nel Vecchio Continente. Secondo un sondaggio dell’European Travel Commission, infatti, il 76% dei turisti europei dichiara di modificare le proprie vacanze in base al clima, mentre il 34% evita intenzionalmente le destinazioni soggette a caldo estremo. In questo scenario anche gli operatori iniziano a vedere i primi riscontri, rilevando una riscoperta della montagna d’estate.

Club Med - che negli ultimi anni ha investito molto su questa proposta - segnala infatti una domanda crescente per i suoi indirizzi montani. Il t.o., che conta 8 resort di montagna aperti anche in estate, registra infatti una crescita del 17,6% in termini di business value rispetto al 2024.

Il mese di agosto segna il picco assoluto, con una crescita del +60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a conferma dell’interesse sempre più marcato per vacanze attive in alta quota. Tra le strutture più richieste nel mese clou della stagione (in particolar modo dagli italiani) spicca il Grand Massif Samoëns Morillon, che rientra anche nella top 3 dei Resort estivi tra giugno e settembre insieme a Serre Chevalier e Peisey-Vallandry.

“La crescita che stiamo registrando - commenta Rabeea Ansari, managing director Southern Europe and Emerging Markets di Club Med - conferma quanto la montagna stia diventando una scelta di vacanza sempre più consapevole e desiderata, soprattutto da parte delle famiglie. Il segmento montagna ha registrato +17,6% in business value (sul soggiorno, trasporti esclusi) rispetto al 2024 e la richiesta sempre più alta nei mesi più caldi sono segnali forti: le persone cercano esperienze autentiche, attive e rigeneranti, lontano dal caldo e dalla folla”

Oltre a offrire refrigerio, la montagna d’estate consente di dedicarsi a varie attivitrà outdoor da unire alla vacanza, come trekking panoramici, mountain bike, trail running, arrampicata e yoga: esperienze su misura per chi cerca benessere, movimento e relax in un solo colpo. “I nostri resort in quota - continua Ansari - sono concepiti proprio per rispondere a tutto questo: dei veri e propri hub di benessere e attività all’aria aperta, in cui ogni ospite può costruire la propria vacanza ideale, tra sport, relax e scoperta del territorio, con l’attenzione alla qualità e alla sostenibilità che da sempre ci contraddistinguono. In particolare, sono proprio le famiglie a trarre il massimo vantaggio dalla nostra formula Premium All Inclusive, grazie a una vasta scelta di attività per tutte le età, tra cui hiking e biking, e alla presenza dei Kids Club che sono inclusi nel soggiorno per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni”.