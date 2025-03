Ritorno alle origini per Earth Cultura e Natura. Con l’arrivo in Italia di Régulo Franco, archeologo peruviano che esattamente 20 anni fa scoprì la straordinaria tomba della sacerdotessa Moche nota come ‘Señora de Cao’, il tour operator lariano rilancia il Sudamerica in grande stile.

“L’inizio del 2025 sta confermando il forte trend dei viaggi in Asia - ha spiegato a margine della conferenza di Milano ‘Dai Moche agli Inca’ Isabella Pillolo, sustainability & product manager Earth Cultura e Natura -, favoriti da una connettività aerea molto ampia e conveniente, punto debole invece del Sudamerica. La riduzione dei posti riservati per noi operatori ha però permesso di selezionare un viaggiatore dal profilo sempre più alto, con interessi specialistici e in cerca di un’offerta non di gruppo. Grazie alla storica esperienza di Earth nel continente latino, i margini sulle destinazioni locali appaiono in forte crescita, spingendoci a intercettare ancor più questa fascia di clientela”.

Uno dei fattori di scelta oggi determinanti sul mercato risulta la vocazione originaria del tour operator, ossia l’area di programmazione che maggiormente ha contribuito al consolidamento di reputazione. Al di là dell’importo minimo per viaggio, che è molto elevato, chi oggi sceglie l’Argentina, il Cile, la Patagonia, ma soprattutto il Perù, ritiene fondamentale tanto la qualità della preparazione al viaggio quanto quella dell’accompagnamento. La prova migliore viene dal successo con cui è stata accolta la tournée in Italia di Regulo con Earth, PromPerù e Consolato del Perù, ma anche dalle partenze speciali con l’archeologa Jenny Alva.