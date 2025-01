Dirottare i clienti del vettore su easyJet Holidays invece di darli ‘in pasto’ alle Ota. Questa la strategia di easyJet secondo quanto annunciato dal ceo Kenton Jarvis, appena succeduto a Johan Lundgren.

Come riporta ttgmedia.com, in un’intervista al Telegraph il manager ha affermato che la compagnia aerea deve convincere i consumatori che prenotano i voli che l’operatore di casa (easyJet Holidays, appunto) può offrire sistemazioni a prezzi altrettanto competitivi.

Il ceo ha fatto l’esempio di Amsterdam, una delle città più prenotate del vettore arancione, che però non registra un livello di vendite così corposo per le sistemazioni offerte da easyJet Holidays.

I piani includono la modifica del sito web easyJet in modo che le persone che cercano ad esempio voli per città come Cracovia o Praga vengano indirizzate a un’opzione ‘volo più hotel’ anziché a una landing page generica di easyJet Holidays (fortemente incentrata sul mercato balneare).

Lo sforzo si concentrerà sui city break: il ceo ha infatti sottolineato che, a differenza dei soggiorni balneari in cui la qualità dell’hotel è fondamentale, il mercato delle vacanze in città dipende molto dalla posizione.