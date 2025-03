Ed è Subito Viaggi lancia una linea dedicata linea di viaggi di nozze rigorosamente tailor made, consultabile sul sito del t.o., che si distingue per soggiorni esclusivi e personalizzati.

“Non esistono itinerari preconfezionati – conferma il direttore Stefania Picari -: ogni esperienza è cucita addosso ai desideri degli sposi, che possono scegliere tra destinazioni avventurose in America Latina e Oriente, come Argentina, Perù, Messico, Brasile, Cile, Cuba, Oman, Emirati Arabi, Thailandia e Sri Lanka, oppure concedersi il fascino di paradisi esotici come Maldive, Seychelles e Polinesia”.

“Ci piace andare oltre i soliti percorsi turistici – prosegue Picari - e regalare ad ogni nuova coppia l’emozione di scoprire insieme luoghi autentici e nascosti, mai visitati prima da nessuno dei due sposi, dove ogni incontro, ogni paesaggio e ogni esperienza diventano ricordi preziosi”.

Per fare un esempio, tra gli itinerari più esclusivi c’ è il tour ‘Dal deserto al mare, viaggio nella terra dei Sultani’ alla scoperta dell’Oman. Da Muscat ci si addentra nel cuore del Sultanato tra canyon, villaggi e oasi. “Attraverseremo le imponenti montagne dell’Hajar, percorreremo le dune del deserto di Wahiba Sands e ci immergeremo nella tranquillità delle spiagge di Masirah Island ‘le Maldive dell’Oman’. Un viaggio tra natura, cultura e tradizione, arricchito da esperienze autentiche come cene beduine, barbecue sulla spiaggia di pesce appena pescato, pernottamenti nel deserto e incontri con la popolazione locale”.

Ed è Subito Viaggi ritiene che un viaggio di nozze debba essere molto più di una semplice fuga romantica: con la formula ‘Componi il tuo Viaggio’ gli sposi possono costruire il proprio itinerario scegliendo attività originali e immersive, sempre a contatto con la cultura locale.

“ Ogni pacchetto - chiude Picari - comprende servizi di alto livello, tra cui guide esperte, transfer privati e un’assistenza continua, per garantire un soggiorno sereno”.