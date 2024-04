Emanuele Orsini è il nuovo presidente di Confindustria

Dopo il passo indietro di Edoardo Garrone, presidente di Erg, era rimasto l’unico candidato. E come prevedibile Emanuele Orsini è stato nominato presidente di Confidustria per il mandato che partirà adesso per concludersi nel 2028.

Come riporta ilsole24ore.com, Orsini è il vicepresidente uscente dell’associazione per il credito, la finanza e il fisco. La sua elezione è avvenuta con 147 voti sui 173 presenti (le altre schede sono risultate nulle o bianche).

Il 18 aprile il Consiglio Generale dovrà esprimersi sul programma e sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato.