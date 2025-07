La vacanza come esperienza da vivere con attività autentiche nel territorio, momenti ‘unici’ e tanto sport. Questo uno dei trend dell’estate 2025 secondo l’analisi dell’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, che analizza stagionalmente dati e trend dei principali tour operator italiani.

Operatori che segnalano l’aumento della domanda di sport, da praticare e da vedere negli eventi sportivi, di servizi legati al benessere e di occasioni che rendano il viaggio memorabile. Il vero lusso non è ostentazione, ma la possibilità di vivere esperienze uniche, anche personalizzate e fuori dai circuiti standard; proprio per venire incontro alle nuove esigenze della clientela i villaggi turistici si arricchiscono di escursioni e attività locali e i tour diventano più attrattivi quando prevedono accompagnatori capaci di trasformare l’itinerario in un racconto vivo, con tappe insolite e luoghi autentici.

Il ritorno dei gruppi

Altra tendenza dell’estate è il ritorno dei viaggi di gruppo accompagnati. I partecipanti scelgono gruppi piccoli, ma non troppo (circa 15 - 25 persone), dove la condivisione dell’esperienza diventa il principale valore aggiunto. Tra le destinazioni più apprezzate l’osservatorio segnala Cina, Giappone, Sudafrica, Perù e Messico.

Per quanto riguarda, invece, i prezzi l’osservatorio segnala un leggero aumento, legato soprattutto a voli e trasferimenti, ma più contenuto rispetto ai precedenti due anni. In generale, l’inflazione non ha inciso in modo significativo sulle scelte dei clienti soprattutto per chi ha prenotato con anticipo, giovandosi dei prezzi migliori. Cresce anche l’interesse verso formule di pagamento dilazionato e aumenta la propensione all’acquisto di coperture assicurative, in particolare per l’annullamento e l’assistenza sanitaria, ma spiccano nuove proposte di coperture come quella per le sfavorevoli condizioni meteorologiche.