“Un’area che da sola racchiude quello che nessun’altra parte del mondo ha. È la culla dell’umanità”. È forse con queste parole pronunciate da Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc, che si può spiegare l’intramontabile forza attrattiva del Mediterraneo. Caposaldo dell’industria crocieristica insieme ai Caraibi, il Mare Nostrum, grazie alla sua ricchezza culturale e paesaggistica, riesce a incontrare di anno in anno il gusto di fasce di pubblico trasversali, confermandosi al centro degli investimenti delle compagnie per l’estate 2025 e le stagioni a venire.

Partendo proprio da Msc Crociere, racconta Massa su TTG Today - disponibile online nella digital edition -, “nell’estate 2025 saremo presenti con un’offerta molto ampia sia sul Mediterraneo Occidentale che sul Mediterraneo Orientale”. L’area mediterranea, aggiunge il manager, “insieme a quella caraibica è quella in cui Msc concentra la maggior parte dei suoi sforzi per mantenere la sua leadership, potendo contare su una grande facilità di prodotto e su un hardware di navi decisamente sempre più confortevole. Se pensiamo solo a 30 anni fa, oggi sull’area offriamo navi più grandi e ricche, nonché terminal più accessibili”.

I piani di Costa

Passando a Costa Crociere, la proposta mediterranea della compagnia fa leva sul concetto di “meraviglia” con le nuove Sea Destinations, itinerari immersivi in luoghi unici in mezzo al mare; e le Land Destinations, escursioni a terra personalizzate, che guidano i passeggeri in luoghi insoliti e fuori dai circuiti classici.

La programmazione di Costa vede perciò una ricca proposta di itinerari nel Mediterraneo Occidentale e Orientale oltre che nel Nord Europa, con un piano di accessibilità che prevede 11 porti di imbarco, dai 15 aeroporti di partenza e un servizio capillare di bus e treni da tutta Italia. Ma la novità assoluta riguarda Costa Fortuna, che proporrà per la prima volta un itinerario ‘fly & cruise’ di 8 giorni dedicato alle Isole Canarie, al Marocco e a Madeira che, con voli diretti su Gran Canaria e Tenerife, permetteranno di godere appieno della destinazione visitando 6 isole in 8 giorni.

