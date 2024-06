Europa World spegne 20 candeline ad alta quota. L’operatore ha scelto il ‘tetto d’Europa’, il Monte Bianco, per festeggiare due decenni di attività, iniziati l’11 maggio 2004 per merito della forte passione nutrita dalla sua fondatrice, Daniela Fecchio, per il Vecchio Continente. Una passione trasformata in lavoro grazie a un incontro fortuito con il presidente del Quality Group, Michele Serra.

“Raggiungere questo traguardo mi riempie di orgoglio - spiega Fecchio -. Il numero 20 accanto al nostro logo rappresenta non solo gli anni trascorsi, ma anche le sfide superate e i successi ottenuti. Vent’anni possono volare via in un attimo o sembrare un’eternità. Amici e conoscenti spesso mi chiedono cosa farei se potessi tornare indietro. La mia risposta è semplice: rifarei esattamente lo stesso percorso, operando con grande specializzazione nel Quality Group il cui supporto ha contribuito al successo di Europa World”.

Festa sul Monte Bianco

Per celebrare l’importante traguardo l’intero team del t.o. e il Quality Group hanno raggiunto la vetta più alta d’Europa: “Abbiamo scelto una destinazione unica, un luogo che profuma di futuro, per ritrovarci, brindare alle sfide superate e ritrovarci come in un abbraccio per affrontare quelle che si presenteranno - racconta Fecchio -. È con questo spirito di avventura e con il sorriso nel cuore che voglio affrontare i prossimi anni insieme a tutti voi”.

“Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo: al mio team, soci, squadra commerciale, marketing, Edp e tutti i collaboratori. Senza una squadra non esiste azienda, senza condivisione non c’è squadra, e senza il piacere di stare insieme non c’è condivisione. Sono estremamente orgogliosa di tutti voi e del lavoro svolto insieme”.