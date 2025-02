Non lascia spazio a niente e nessuno. Lufthansa non si accontenta più solo delle compagnie aeree ed ora punta anche sul mercato del tour operating.

La notizia che circolava da tempo è uscita anche nelle agenzie di stampa.

Il gruppo tedesco ha deciso di affidare il ruolo di t.o. a Eurowings per entrare su un mercato dove easyjet ha svolto un ruolo importante nelle ultime stagioni. Dal 1 aprile dovrebbe, infatti, entrare in funzione Eurowings Holidays che combinerà i collegamenti aerei con sistemazioni alberghiere.

Secondo le prime informazioni sarà ovviamente un brand solo digitale, che dovrà mettere a punto pacchetti di viaggio collegati ai clienti Eurowings. Vettore destinato ad ampliare pesantemente il suo network. I tedeschi, dopo aver messo non solo i piedi, ma anche le mani nel quartier generale di Ita, vogliono ripetere il buon andamento di easyjet Holidays.

Per avviare l’attività in tempi rapidi il gruppo Lufthansa ha acquisito risorse e strutture dell’imprenditore Karlheinz Kogel, già presente nel settore con pacchetti combinati.

Eurowings senza mezzi termini ha spiegato che questa operazione è destinata a cambiare il mercato e intende entrare nella top ten delle aziende turistiche tedesche. Nei giorni scorsi Tui ha spiegato che l’industria turistica è destinata a crescere ancora anche nel ’25 ed Eurowings sta scaldando i motori.