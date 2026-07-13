Evolution Travel: debutta online ‘Cani in viaggio’, il portale per chi viaggia con fido

Un portale per chi viaggia con fido. Evolution Travel lancia ‘Cani in viaggio’, piattaforma che consente di ricercare soluzioni di vacanza pet friendly più vicine alle proprie esigenze.

A curare l’offerta Simona Rossetti, nuova consulente di riferimento del tour operator, che ha costruito il progetto partendo da una ricerca capillare sul campo. “Non mi interessava semplicemente elencare strutture che tollerano i cani - spiega -. Ho selezionato realtà che li accolgono davvero: di ogni taglia, con servizi pensati appositamente, dalla doggy box di benvenuto al dog sitting, dai percorsi di agility alle spiagge dedicate. Strutture in cui l’animale può stare in camera e muoversi tranquillamente nelle zone comuni”.

Il portale, già operativo, rimane focalizzato per il momento sull’Italia, con un’offerta che spazia dal mare al lago, con una gamma di soluzioni che va dai residence a prezzi accessibili agli hotel di profilo più elevato, passando per campeggi e strutture a vocazione familiare. Tra le aree più coperte, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Lago di Garda. “Ci sono proposte un po’ per tutte le tasche - sottolinea Rossetti -. E ci sono anche strutture che organizzano raduni tra proprietari della stessa razza, come ad esempio i possessori di Labrador. I cani sono viziati, nel senso migliore del termine”.

L’offerta della piattaforma include anche proposte nelle destinazioni raggiungibili via traghetto come Sardegna, Sicilia e Croazia.