È dedicato alle Hawaii il nuovo portale di Evolution Travel il cui scopo è cambiare il modo di concepire una vacanza in questo angolo di paradiso del Pacifico. A guidare questa trasformazione è Mara Perego, consulente di viaggi online specializzata in Stati Uniti e Hawaii, che da giugno 2023 ha fatto della promozione delle isole hawaiane la sua missione principale. “Quando la gente pensa alle Hawaii visualizza subito il surf, le collane di fiori e magari qualche scena di Magnum P.I.- spiega -. Ma la realtà è molto più ricca e affascinante. Le Hawaii sono isole vulcaniche con vulcani ancora attivi, foreste tropicali mozzafiato, canyon spettacolari e sono custodi di una cultura millenaria, viva e vibrante, fatta di spiritualità, legame con la natura e tradizioni tramandate con orgoglio”.

La consulente di viaggi online, forte della sua esperienza decennale nel settore del design e dell’arredamento che l’aveva portata a viaggiare frequentemente negli Stati Uniti, ha deciso di specializzarsi proprio nelle destinazioni che conosceva meglio. “Ho preso la missione di spostare l’immaginario comune verso qualcosa di più rappresentativo della reale bellezza di queste isole” racconta.

Spazio ai fly and drive

Le proposte di Evolution Travel si orientano principalmente sul concetto di fly and drive, già consolidato per gli Stati Uniti: itinerari personalizzabili che permettono di esplorare le isole in autonomia, alternando momenti di relax sulle spiagge a escursioni nella natura.

Per coloro che vogliono vivere per la prima volta un’esperienza hawaiana il consiglio è di viaggiare almeno 13 giorni/12 notti per visitare almeno due delle quattro isole principali. Oʻahu ospita Pearl Harbor con il suo museo storico, il Diamond Head (un cratere vulcanico spento), e il celebre Punchbowl Crater con il National Memorial Cemetery of the Pacific. Qui si trovano anche le famose spiagge di Waikīkī, Lanikai e North Shore, teatro dei campionati mondiali di surf invernali.

L’isola di Maui è rinomata per la spettacolare Road to Hāna, un viaggio panoramico attraverso giungle tropicali, cascate, spiagge nascoste e paesaggi meravigliosi, mentre Kauaʻi, conosciuta come la “Garden Isle” offre la mistica Nā Pali Coast, area sacra raggiungibile solo via mare o in elicottero, e Poʻipū Beach, famosa per gli incontri ravvicinati con le tartarughe marine.

Big Island, invece, è consigliata per chi ama la natura ancora più selvaggia e i vulcani, con il Parco Nazionale dei Vulcani: qui si trovano il Kīlauea, uno dei vulcani più attivi al mondo, e il Mauna Kea, la vetta più alta dell’arcipelago. “Andare alle Hawaii e fermarsi solo in un albergo sulla spiaggia non ha senso - sottolinea Mara Perego -. È come visitare la California e restare una settimana solo a Los Angeles. Le Hawaii offrono un’esperienza immersiva, lontana dal turismo di massa e tantissime opportunità”.

Il periodo ideale per visitare le Hawaii va da marzo a novembre, quando mare e temperature sono ottimali. “I mesi invernali, da dicembre a febbraio, sono caratterizzati da onde molto alte, tempo più instabile, temperature più basse e venti forti - spiega Mara Perego -. Gli americani ci vanno anche per le vacanze natalizie, ma per gli italiani non è il periodo migliore”.

Il nuovo portale di Evolution Travel è strutturato con 14 pacchetti base, tutti completamente personalizzabili, e ci sono inoltre combinazioni con i parchi nazionali americani, abbinamenti con la costa californiana, o pacchetti che uniscono la visita a città come Chicago, Seattle, San Francisco più Hawaii. Tutto può essere modificato secondo le esigenze dei clienti.