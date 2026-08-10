Evolution Travel spinge sui viaggi accessibili con una consulente per il Mare Italia

Il turismo accessibile ha una nuova voce di riferimento con “Viaggi senza barriere”, il portale di Evolution Travel dedicato ai viaggiatori con disabilità, sviluppato in collaborazione con Stefania Marson, promotore tour operator di destinazione. Barbara Caniparoli è la nuova consulente di viaggi online di riferimento della sezione Mare Italia e porta con sé anni di esperienza sul campo.

“Una consulenza su misura, non una vendita”, sottolinea Caniparoli, che spiega come il turismo accessibile richieda un approccio diverso dalla consulenza tradizionale. “Bisogna lavorare tanto per trovare i servizi giusti, ma se fai il consulente e non il venditore, ascolti le esigenze e cerchi di soddisfarle” racconta.

Le sfide specifiche del Mare Italia

La sezione Mare Italia del portale affronta una delle sfide più importanti del settore: l'accessibilità reale delle strutture balneari italiane, sovrapposta alle differenti esigenze delle diverse persone con disabilità.

“Si pensa al bagno con il wc rialzato e alla doccia a filo pavimento, ma c'è tutto un oltre - sottolinea Caniparoli -. Come arriva in spiaggia una persona in carrozzina? C'è una passerella fino all'ombrellone o si guarda il mare da lontano? La piscina è dotata di sollevatore? Il miniclub è accessibile per i bambini con disabilità? Oppure, il lido è attrezzato con la sedia job che può andare sulla spiaggia e in mare, con l’aiuto del bagnino specializzato che aiuta a fare il bagno alla persona disabile? E ci sono anche le persone disabili che viaggiano da sole e hanno bisogno di un’assistenza particolare, magari anche solo per mezz’ora”.

A queste e ad altre specifiche domande si aggiungono quelle sui trasporti, ad esempio l'assistenza in aeroporto va prenotata a seconda della disabilità, e sulla composizione dei gruppi familiari: le camere accessibili sono spesso doppie, e una famiglia con due figli rischia di trovarsi costretta a dividersi su più camere, con costi che lievitano rapidamente. “Non esiste un'accessibilità in senso assoluto - spiega Caniparoli - ogni soluzione è a sé”.

Le regioni che offrono di più

Nella mappatura delle coste italiane, Barbara individua aree di eccellenza e zone più problematiche. L'Emilia-Romagna e il Veneto si prestano particolarmente bene. Buone opportunità anche in Puglia tra Gargano e Salento, in Abruzzo e nelle Marche. La Campania costiera offre soluzioni interessanti, così come la Sicilia, che aggiunge al mare anche la possibilità di escursioni accessibili. La Sardegna ha meno coste attrezzate, ma strutture di buon livello esistono. La Liguria, per ragioni geografiche, rimane la più difficile da proporre. Basilicata e Calabria sorprendono positivamente: “Ci sono resort e residence accessibili meno costosi, con bungalow e angolo cucina, che diventano la soluzione ideale” sottolinea Caniparoli. Non mancano camping village specializzati che, pur in località meno celebrate turisticamente, offrono servizi eccellenti a prezzi contenuti.