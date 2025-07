Una nuova linea di prodotto, pensata per chi cerca esperienze esclusive, consulenza personalizzata, servizi d’eccellenza e privacy. Si chiama Exclusive l’ultima novità di Combotour, tour operator guidato da Anna D’Oriano e Marco Meneghetti, specializzato in viaggi di alta gamma su misura.

Con Exclusive il t.o. intende consolidare la sua posizione nel tailor made di lusso. Nei piani anche l’apertura di un punto consulenza a Milano, in un contesto elegante e riservato. “In un mercato in continua evoluzione, la nostra forza è l’ascolto del cliente e la personalizzazione reale del viaggio”, spiega Anna D’Oriano. “Non ci limitiamo a vendere itinerari, ma costruiamo esperienze, con passione e competenza.”

La nuova linea di prodotto si affianca alle altre due linee Classica e Spirito Libero. La prima rimane il cuore della programmazione Combotour, con itinerari su misura in tutto il mondo (dalla Namibia al Guatemala, passando per Islanda, Turchia, Emirati Arabi e Thailandia), creati con cura artigianale grazie a una rete selezionata di partner locali.

Spirito Libero è dedicata ai viaggiatori indipendenti, culturalmente curiosi e desiderosi di esplorare il mondo senza vincoli, potendo contare su servizi selezionati. La linea copre tutte le destinazioni e tra le ultime novità vede la Corea del Sud, proposta con un suggestivo itinerario in treno tra metropoli, templi e paesaggi rurali.

Parallelmanete, Combotour investe in tecnologia. L’operatore sta testando un assistente AI per aiutare i clienti nella prima fase di esplorazione dell’itinerario, da integrare con la consulenza da parte del personale specializzato del t.o. e con la quotazione finale.