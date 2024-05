Exotic Tour, crescita a due cifre trainata dall’Indonesia

Exotic Tour prosegue nella crescita a doppia cifra che ha caratterizzato gli ultimi due anni dell’attività del t.o.

“I risultati raggiunti sono importanti. È un momento significativo per l’Oriente, che premia il lavoro meticoloso che il nostro team svolge quotidianamente, per disegnare proposte di viaggio fondate su un’elevata qualità di prodotto e servizio offerto. Controlliamo costantemente ogni anno strutture ed itinerari: solo nel 2023 abbiamo eseguito più di 60 site inspection. Inoltre, credo che le agenzie di viaggi riconoscano nel personale di Exotic Tour forti competenze di prodotto e un servizio assistenza telefonica eccellente e puntuale, attivo sette giorni su sette, h24. A ciò, da fine luglio a inizio settembre, si aggiunge il supporto di un nostro residente a Bali che assiste i clienti per ogni necessità” spiega Diego Firenze (nella foto), general manager Exotic Tour.

I viaggi di nozze rappresentano il target più importante in termini quantitativi; tra le tendenze registrate si rileva un incremento delle richieste per itinerari culturali e naturalistici che danno spazio preponderante alla scoperta del territorio.

“Inoltre osserviamo una sempre maggiore richiesta per soggiorni nell’arcipelago di Gili, che promuoviamo con convinzione da molti anni”.

Il caro prezzi è stato in parte calmierato dal lavoro svolto nel tempo dall’operatore che è riuscito ad assicurarsi importanti allotment, anche sull’alta stagione: “Per il periodo estivo abbiamo 13 partenze con quotazioni molto competitive, oggetto di una campagna promozionale in atto proprio in questi giorni. Abbiamo inoltre riservato per quest’anno per gli agenti di viaggi tariffe molto vantaggiose per Bali”.

Exotic Tour consolida la programmazione 2024 aggiungendo un nuovo itinerario naturalistico e culturale ‘Flores Overland’ con guida in italiano e un resort di prestigio nel nord a Lombok – il Seven Secrets – isolato in un tratto di mare di estrema bellezza.

Se i tour a Bali continuano ad essere i più desiderati dalla clientela, per il ‘Grand Tour Indonesia’ sono state aggiunge nuove date partenza per soddisfare le numerose richieste di prenotazione. Si registra inoltre un significativo incremento delle prenotazioni del tour ‘Malesia-Singapore-Indonesia’ che prevede l’accompagnamento di una guida parlante italiano.

Exotic Tour ha inoltre implementato il proprio team andando ad inserire una figura che supporta booking e programmazione.