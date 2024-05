Si chiama Explor.her ed è un progetto che parla al femminile. Un t.o. nato da un’idea di Lorenzo Conforti - titolare dell’adv Monna Lisa Viaggi -, insieme a Silvia Chiosi e Martina Regazzoni con lo scopo di far viaggiare in piccoli gruppi le donne che vorrebbero esplorare il mondo da sole. “Abbiamo notato che in molte si sentono frenate per lo più per questioni di sicurezza e che sono dunque più serene nel partire in compagnia”, spiega Conforti.

Le mete scelte puntano a itinerari distanti dai classici luoghi turistici, a contatto con le culture locali e con un pizzico di avventura. Si spazia da destinazioni come Marocco, Giordania, Turchia, Islanda o Stati Uniti, a quelle più di nicchia come Madeira, Senegal, India e Uzbekistan. “Nelle nostre proposte il volo è sempre compreso perché preferiamo che le ragazze si conoscano fin da subito. Stiamo molto attenti ai prezzi cercando gli operativi sia tra le compagnie low cost sia tra quelle di linea, con strutture ricettive di categoria 4-5 stelle”.

La chiave del successo di Explor.her è la sua capacità di parlare a ‘tutte’ senza limiti di età: le uniche caratteristiche richieste sono la volontà di fare nuove amicizie e l’essere dinamiche. Ogni viaggio prevede un’accompagnatrice italiana, i trasferimenti sono effettuati con driver privati o con mezzi pubblici ed è inclusa l’assicurazione medico/bagaglio.

Il t.o. vive dello spirito pieno d’entusiasmo dei suoi fondatori, costantemente pronti a scoprire luoghi suggestivi da inserire in programmazione. “Le viaggiatrici Explor.her arrivano soprattutto attraverso i canali social, in particolare Instagram. Funziona benissimo anche il passaparola”.