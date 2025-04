Explora IV, un nuovo step a Fincantieri Palermo

Explora Journeys ha annunciato il varo del troncone, la sezione inferiore della prua, di Explora IV. La cerimonia, una tradizione marittima che celebra il trasferimento di una sezione della nave dalla terraferma all’acqua per la prima volta, si è tenuta presso lo stabilimento Fincantieri di Palermo in Sicilia.

La consegna della prossima Explora IV è prevista per il 2027. Una volta completata la fase di allestimento della sezione di prua, la nave sarà trasferita nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, dove sarà completata la sua costruzione.

“Siamo orgogliosi di raggiungere questo importante traguardo nella costruzione di Explora IV. Questa nave rappresenta il nostro impegno costante nel fornire un nuovo standard di eccellenza nei viaggi oceanici di lusso. La nostra collaborazione con Fincantieri, uno dei migliori costruttori navali al mondo, si basa su valori condivisi di innovazione e ricerca incessante della qualità”, ha dichiarato Anna Nash, presidente global di Explora Journeys.

Tutte le navi della flotta di lusso di Explora Journeys incarnano il meglio dell’artigianato Made in Italy e rappresentano l’avanguardia del design e dell’innovazione navale. Quattro delle prossime navi - da Explora III a VI - saranno alimentate a gas naturale liquefatto, sottolineando l’impegno del marchio per un lusso sostenibile in mare.

Oltre 3,5 miliardi di euro sono stati investiti dalla divisione Crociere del gruppo Msc nelle sei navi di Explora Journeys, tutte costruite da Fincantieri, che saranno caratterizzate da un design innovativo e saranno dotate delle più moderne tecnologie. Questo investimento ha un impatto economico di oltre 15 miliardi di euro sull’Italia, con significative conseguenze a catena e la creazione di migliaia di posti di lavoro. La costruzione di ogni nave richiede oltre sette milioni di ore di lavoro e dà lavoro in media a 2 mila 500 persone per due o tre anni.