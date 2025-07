Explora Journeys: Barbara Baldini è direttrice commerciale Italia

Barbara Baldini è la nuova direttrice commerciale per il mercato italiano di Explora Journeys, il brand di crociere di lusso del Gruppo Msc Crociere. Baldini vanta un’esperienza pluriennale nel settore turistico internazionale e, prima di entrare in Explora Journeys, ha iniziato la sua esperienza nel 2010 con il brand Avalon Waterways nell’ufficio operativo del gruppo Globus Family of Brands, dove ha lavorato a stretto contatto con i mercati europei.

La manager avrà il compito di guidare e rafforzare lo sviluppo commerciale del brand sul territorio nazionale e di consolidarne il posizionamento nel segmento delle crociere di alta gamma. Sarà responsabile delle attività di vendita e distribuzione, dello sviluppo dei rapporti con i partner e della promozione dell’offerta Explora Journeys presso le agenzie di viaggi e i consumatori finali.

La nomina di Baldini arriva in un momento significativo per Explora Journeys, impegnata in una fase di espansione della flotta che, entro il 2028, sarà composta da sei navi. Negli scorsi giorni nel cantiere Fincantieri di Sestri Ponente ci sono stati il varo tecnico di Explora III, la cerimonia della posa della moneta di Explora IV e il taglio della prima lamiera di Explora V. Le prime due unità, Explora I ed Explora II, invece, sono già in servizio nei Caraibi e nel Mediterraneo.