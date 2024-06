Slitta al 12 settembre la consegna di Explora II, la seconda nave di Explora Journeys. A comunicarlo il marchio luxury del Gruppo Msc e il costruttore navale Fincantieri, che in una nota spigano come “dopo un’attenta e dettagliata revisione”, sia stato “concordato che occorre più tempo per le rifiniture finali della nave onde garantire sia i più alti standard di qualità”.

La partenza del viaggio inaugurale è fissata invece per il 16 settembre. Explora II - che navigherà sul Mediterraneo occidentale - salperà da Civitavecchia per intraprendere un itinerario di 7 giorni, che toccherà Sorrento, Lipari, Trapani, Siracusa, La Valletta (Malta) e Tarragona (Spagna). Le crociere avranno una durata iniziale di 7 giorni, che potrà essere estesa a 14 o 21 giorni, con partenze da porti facilmente accessibili come Civitavecchia e Barcellona.

Explora Journeys sta contattando gli ospiti già prenotati sui viaggi interessati, direttamente o tramite i propri consulenti di viaggio, per organizzare una crociera alternativa su Explora II o sulla nave gemella Explora I.