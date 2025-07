Il brand di lusso inizia a mostrare segnali incoraggianti. Gianni Onorato, ceo di Msc, può tirare un sospiro di sollievo perché Explora sembra aver imboccato la rotta giusta. La scelta della società della famiglia Aponte di cercare nuove linee di business pare dare risultati confortanti. Ora siamo di fronte a un biennio di svolta, quello che dovrebbe permetterle di iniziare a macinare risultati. “Entro il 2028 avremo sei navi nella flotta Explora Journeys. Saremo all’avanguardia su sostenibilità. servizi ed esperienze - ha detto Onorato in una lunga intervista apparsa su Secolo XIX -. Il progetto è decollato e sta crescendo. Ci rivolgiamo a un target altospendente da 700-880 euro al giorno, con standard qualitativi molto elevati. Diciamo che in Europa manca ancora la cultura dei pacchetti di lusso, come avviene invece in Australia e Stati Uniti”.

A inizio del 2025 lo stesso Onorato aveva ammesso che il segmento luxury non aveva ancora performato nel modo corretto.

Il ceo di Msc, giunto a Milano per un incontro, aveva detto a TTG Italia che “soffrire nella fase di avvio è inevitabile. Nelle scorse stagioni abbiamo lanciato sul mercato un brand nuovo di zecca, che ha affrontato competitor navigati. Bisogna inoltre considerare il mercato dove operiamo”. Onorato in quell’occasione, però, si mostrò certo della scelta effettuata dalla società ginevrina, “visto quello che siamo stati capaci di realizzare con Msc penso che si possa replicare con Explora. Serve pazienza e grande applicazione sul prodotto”.