Explora riconferma la sua presenza al Gran Premio di Formula 1 di Monaco Montecarlo anche per il 2026. Dal 3 all’8 giugno del prossimo anno Explora I fungerà nuovamente da ‘hotel galleggiante’ per i viaggiatori che desiderano immergersi nell'azione.

In occasione della gara di quest'anno, a maggio, il marchio aveva Explora II ormeggiata a Port Hercule, a pochi passi dal circuito.

“Il weekend di gara di Monaco è diventato un capitolo significativo nella storia in continua evoluzione di Explora Journeys - spiega Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Vedere la nave in uno scenario così iconico significa assistere alla realizzazione della nostra visione, dove l'arte del viaggio si intreccia con il legame emotivo e la raffinatezza della vita. Il nostro ritorno al Gran Premio di Formula 1 di Monaco nel 2026 non è solo una celebrazione, ma una riaffermazione della nostra convinzione che il vero lusso risieda nella ricchezza dell’esperienza e nella magia dei momenti condivisi”.

Nel 2026, gli ospiti potranno partecipare a eventi esclusivi a bordo di Explora I, tra cui incontri con i piloti, quiz sulle corse, presentazioni di gioielli di alta gamma di Buccellati, Panerai e Piaget. Gli ospiti che prenotano una suite avranno inoltre l'opportunità di arricchire la loro esperienza a Monaco con biglietti per la gara e accesso all'ospitalità Vip.