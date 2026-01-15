Fabio Panzeri fa il suo ingresso in Alpitour World con il ruolo di group general manager e sarà a riporto diretto del presidente e amministratore delegato Gabriele Burgio. Laureato in Economia Aziendale presso la Bocconi e con un MBA alla Kellogg School of Management, Panzeri avrà la responsabilità di coordinare le aree Organizzazione e Finance, oltre alle aree di Business legate al Tour Operating di Alpitour World, a Neos, VOIhotels e Jumbo Tours.

“L’ingresso di Fabio Panzeri rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della struttura manageriale del Gruppo - dice Gabriele Burgio -. La sua esperienza nella gestione di organizzazioni complesse e nella definizione di strategie operative e finanziarie sarà un contributo fondamentale per sostenere la crescita del Gruppo e favorire una sempre maggiore integrazione e collaborazione tra le diverse divisioni”.

Panzeri vanta una lunga esperienza maturata in Bain & Company, prima di passare al Gruppo Prelios come general manager e ceo di Prelios Credit Servicing, in Bain Capital Credit e nel Gruppo Eni.