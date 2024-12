Festività in crociera all’insegna dei viaggi di coppia: secondo l’Osservatorio di Ticketcrociere, rappresentano il 57% del totale dei crocieristi in partenza.

Il crocierista che parte durante le festività ha in media 45 anni (contro i 39 di chi è partito la scorsa estate) viaggia appunto in coppia (57%), sceglie la cabina con balcone (51%), predilige la vacanza di prossimità nel Mediterraneo (43%).

“Le coppie hanno superato le famiglie, che si fermano al 35% dei crocieristi per questo Natale – commenta Nicola Lorusso, ceo di Taoticket -. Solo il 2% naviga in gruppo; un dato interessante riguarda i viaggiatori single, al 6%, in crescita grazie anche a una serie di programmi, attività e offerte dedicate ai solo traveller a bordo di gran parte delle navi da crociera”.

Oltre il 40% dell’insieme resterà nel Mediterraneo (43%); ma la fuga al caldo piace sempre: registra volumi importanti il Medio Oriente (19%), in particolare con Dubai, ma non deludono Abu Dhabi e Doha. Tengono i Caraibi con il 13% e si ritagliano il loro spazio i nuovi itinerari alle Canarie (6%) con voli charter dall’Italia. E ancora, un altro 6% di crocieristi sceglie il Sudamerica, mentre il 2% del campione salperà per uno dei giri del mondo organizzati dalle principali compagnie di crociera.

Il porto-città che accoglierà più crocieristi per le festività natalizie è Genova (17%), seguito da Dubai (12%), Civitavecchia (8%) e Miami (6%). Quinta posizione affollata con gli ex equo al 4% di Santa Cruz de Tenerife, Buenos Aires, Doha, Livorno e Bari. Seguono al 3% gli homeport di Fort de France, Savona, Abu Dhabi e Napoli; infine al 2% New York, Cagliari e La Romana.

Sale quest’anno il prezzo medio per passeggero a Natale e Capodanno: mille 952 euro; il +4% rispetto al 2023 secondo i rilievi dell’Osservatorio Ticketcrociere. Chi viaggia quest’anno ha buona capacità di spesa. Sulla tariffa media incide anche la qualità della sistemazione a bordo: più della metà dei crocieristi (51%) ha scelto la cabina con balcone e il 7% ha optato per il comfort ancora maggiore di una suite; il 27% ha preferito la cabina interna e il 15% guarderà il mare dall’oblò della sua cabina esterna. La percentuale di repeater si attesta al 29%.

Confrontando le prenotazioni anticipate del 2023 per il 2024 e del 2024 per il 2025, emerge che la tariffa media del biglietto crociera resta la stessa. Anzi, è inferiore di 4 euro: da mille313 a mille309. Segno che le compagnie di crociera spingono le vendite anticipate con tariffe promozionali.